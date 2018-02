L'octogenària que va matar al seu fill perquè no podia fer-se'n càrrec no anirà a presó

El seu fill tenia 64 anys era cec, sord i mut, patia una minusvalidesa mental i una evident falta de mobilitat

La dona de 83 anys que l'any 2015 va matar al seu fill de 64 que tenia una discapacitat total, perquè ja no podia fer-se'n càrrec , ha aconseguit un acord de conformitat amb la Fiscalia pel qual no entrarà a la presó; queda en llibertat vigilada amb tractament psiquiàtric durant sis anys.Fonts jurídiques han informat que l'acord conclou que María Luisa M.B. és autora d'un delicte d'assassinat amb traïdoria i l'agreujant de parentiu, si bé se li aplica una exempció completa per alteració psíquica. D'aquesta manera, la dona evita la pena de sis anys de presó i sengles d'internament en un centre mèdic que sol·licitava la Fiscalia i en el seu lloc se li imposa la mesura de llibertat vigilada, amb l'obligació de sotmetre's a tractament psiquiàtric extern durant sis anys, és a dir, sense ingressar en cap centre.Gràcies a aquest acord de conformitat, el judici amb jurat popular no s'ha celebrat. De fet, trenta minuts després l'anciana ha abandonat, juntament amb la seva advocada, les instal·lacions de l'Audiència de Madrid sense fer declaracions als mitjans de comunicació. Segons el relat del fiscal, acceptat per l'acusada, el 26 de novembre de 2015 l'anciana, a càrrec del seu fill de 64 anys i declarat judicialment amb un incapacitat total -era cec, sord i mut, amb minusvalidesa mental i una evident falta de mobilitat- va prendre la decisió de posar fi a la seva vida i la del seu fill, tots dos veïns de la localitat madrilenya de Torres de la Alameda.