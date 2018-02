Detenen dues persones per robar dos cops al mateix domicili i estafar 8.500 euros al propietari

Els arrestats van sostreure les targetes de crèdit de la víctima i van fer diverses transferències i extraccions

Actualitzada 16/02/2018 a les 19:41

Els Mossos d'Esquadra van detenir entre el 12 i el 14 de febrer dues persones com a presumptes autors de dos delictes de robatori amb força a l'interior de domicili i un delicte d'estafa. Un veí de la Torre de Claramunt (Anoia) va denunciar que entre el 14 de desembre i el 9 de gener havia patit dos robatoris a casa seva i els lladres li havien pres joies, eines, un telèfon mòbil i dues targetes de crèdit. Uns dies després, la víctima va informar que entre el 9 i el 15 de gener havia detectat diverses transferències i extraccions en el seu compte corrent per un import total de 8.500 euros. Després de diverses indagacions, els investigadors van esbrinar que els lladres dels dos robatoris eren els mateixos i que també eren els autors de les estafes bancàries.Segons informen els Mossos, entre el 12 i el 14 de gener els agents van localitzar i detenir un home i una dona per la seva presumpta implicació en els fets delictius. Es tracta de dues persones de 30 i 25 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de la Torre de Claramunt. Els detinguts van passar els dies 12 i 15 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada.