Una estudiant de Tarragona, única finalista catalana per dissenyar la portada d'una prestigiosa revista

Actualitzada 16/02/2018 a les 10:15

Es diu Paula Baumann i estudia el grau superior de Disseny Gràfic a l'Institut Pere Martell de Tarragona. Ella és l'única finalista catalana en un reconegut concurs del sector del disseny gràfic que porta el títol Dissenya la portada del número 151 de la revista Neobis Press. En aquesta competició, participen un total de 25 instituts de Formació Professional de 17 províncies d'Espanya.En total, s'han presentat 88 projectes d'arreu del territori. D'aquí només 10 han passat a la final, sent escollits per professionals reconeguts del sector gràfic. La Paula és una d'aquestes deu finalistes, l'única catalana. Aquesta final es celebra via Facebook del 14 de febrer al 21 de febrer a les 12:00h del migdia. Les votacions consisteixen en donar M'agrada a la imatge del disseny, a la pàgina de Facebook de la revista, i qui més en aconsegueixi guanya. Una votació popular que es pot realitzar en aquest link La Paula és de Torredembarra de tota la vida i ha rebut la notícia amb molta il·lusió i ha assegurat que «ha estat una notícia increïble per mi, i una mostra que l'esforç porta la seva recompensa». La tarragonina espera rebre el suport necessari per poder esdevenir la guanyadora.