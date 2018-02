Quatre anys i mig de presó per l'acusat d'abusar de la filla de 7 anys de la seva parella

L'acusat va negar haver tocat mai la nena ni haver-la obligat mai a tocar-lo, la Sala no ha considerat creïble la seva versió

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la condemna de quatre anys i mig de presó imposada per l'Audiència de Lleida a l'home acusat d'abusar sexualment de la filla de la seva parella, quan aquesta tenia entre set i vuit anys. Els fets van passar a Lleida i els abusos haurien tingut lloc en diverses ocasions al pis on convivia l'acusat, I. C. P., amb la seva parella i els dos fills d'ella, un nen i la nena, entre finals de 2015 i fins al 10 de març de 2016, quan es van denunciar els fets.L'Audiència de Lleida el va considerar culpable d'un delicte continuat d'abusos sexuals i el va condemnar també a cinc anys de llibertat vigilada un cop surti de la presó i a indemnitzar la nena amb 12.000 euros per danys morals, ja que ha hagut de ser tractada psicològicament.Tot i que l'acusat va negar al judici haver tocat mai la nena ni haver-la obligat mai a masturbar-lo, la Sala no ha considerat creïble la seva versió. L'Audiència de Lleida sí que considerava en canvi creïble la versió de la nena perquè «va declarar de manera espontània i donava molts detalls gràfics de les situacions viscudes».Durant la seva declaració, l'home va explicar que la seva exparella l'havia denunciat per motius econòmics i per venjar-se d'ell perquè l'havia deixat. L'home va recórrer la sentència però el TSJC l'ha desestimat i ha ratificat la pena ordenada per l'Audiència de Lleida.