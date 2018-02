Es fa passar per la seva filla per atrapar l'home q l'assetjava i apallissar-lo

L'assetjador ha quedat en llibertat i al pare se li ha obert una causa per lesions

Actualitzada 15/02/2018 a les 17:57

Un argentí de 29 anys es justifica davant les càmeres de televisió, explica que la seva filla d'onze estava sent assetjada per un home adult que li enviava missatges a través de Whatsapp. El pare de la menor va decidir fer-se passar per la seva filla per citar-se amb l'assetjador, quan se'l va trobar cara li va clavar una pallissa en ple dia.Segons informa el mitjà argentí Clarín, la menor va alertar als seus pares que estava rebent missatges estranys, el pare li va dir a la filla que li contestés a l'home que li parlava que el mòbil s'estava quedant sense bateria i que li contestaria des del telèfon d'una amiga. El pare va canviar la seva foto de perfil i va començar a parlar amb l'assetjador fent-se passar per la seva filla. Finalment van decidir citar-se en un carrer de Buenos Aires.L'assetjador ha quedat en llibertat i al pare se li ha obert una causa per lesions. L'ara encausat ha declarat que va actuar d'aquesta manera perquè no volia que intervingués la policia, volia trobar-se'l de cara, perquè segons ell «Per què s'ha d'esperar que violi algú perquè acabi entre reixes?»