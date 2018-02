Jutgen un home acusat d'abusar sexualment de la seva fillastra i fer-li veure pornografia

La mare ha declarat que no se la creu i sosté que la seva filla vol forçar-la a trencar la relació, perquè desitja que torni amb el seu pare biològic que no ha conegut mai

Actualitzada 14/02/2018 a les 18:31

Les psicòlogues donen credibilitat als fets denunciats

L'acusat ho nega tot i la mare diu que la nena menteix

Dues cartes on diu que ha mentit

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres un veí de Salt (Gironès) acusat d'abusar sexualment de la fillastra quan tan sols era una nena de 8 anys i fer-li veure vídeos pornogràfics. Els fets haurien passat el 2014, tot i que no s'ha pogut precisar exactament en quines dates. Els suposats abusos s'haurien donat al domicili quan el padrastre i la menor es quedaven sols. El processat, que ho ha negat tot, s'enfronta a una pena de 5 anys de presó. Per la seva banda, la menor, que ha tingut dificultats per respondre les preguntes que se li feien, ha confirmat haver vist vídeos de caràcter sexual amb l'acusat i que aquest es dutxava amb ella, que l'obligava a tocar-lo i que ella no ho volia.Durant el judici, la mare de la nena ha declarat que no se la creu. Sosté que la seva filla vol perjudicar l'acusat i forçar-la a trencar la relació, perquè desitja que torni amb el seu pare biològic (que la nena no ha conegut mai). Al final del judici, la defensa ha demanat l'absolució perquè considera que els fets no han quedat provats. El cas ha quedat vist per sentència.Durant el judici, que s'ha celebrat a la secció 4a de l'Audiència de Girona, la menor ha tingut dificultats per relatar els fets. Inicialment ha dit que no ho volia explicar però després ha anat contestant les preguntes. La nena, que actualment té 12 anys, va néixer a Hondures i fins als 8 anys va viure amb la seva tia, lluny de la mare que residia a Salt (Gironès). El 2014 va anar a viure amb la seva mare, el mateix any en què s'haurien produït els abusos al domicili de la família, tots d'origen hondureny.La nena ha explicat que alguns divendres a la tarda es quedava a soles amb l'acusat mentre la seva mare treballava i el seu germà (que és fill de la mare i el padrastre) estava visitant un familiar. La nena ha explicat que recorda que va veure un vídeo amb l'home quan estava sola a l'habitació d'ell. Era amb una tablet i les persones que hi apareixien mantenien relacions sexuals. Per altra banda, també ha assegurat que l'acusat li demanava que es dutxés amb ell i que el toqués, però no ha precisat a on; només que no li agradava.La menor també ha relatat l'episodi de l'escola que va fer saltar les alarmes i activar el protocol per possibles abusos sexuals. El febrer del 2016, la nena va visionar unes fotografies pornogràfiques amb dos companys més durant una classe. Quan la mestra ho va veure, va separar-los als tres per renyar-los i demanar-los explicacions. Va ser aquí quan la nena va dir que tenia una cosa «molt greu» per relatar i va detallar a la tutora els possibles abusos del padrastre.Un incident que la mateixa tutora de la nena ha corroborat durant el judici aportant alguns detalls més. En el cas de la dutxa, per exemple, ha especificat que l'home li demanava que li toqués el penis i que ella tancava els ulls perquè no volia. Durant aquests tocaments, l'home tenia ereccions i li demanava que li fes petons a la boca però que ella no volia i acabava marxant corrents a l'habitació. La mestra també ha relatat que la nena «patia», que tenia «por» a explicar-ho a la mare perquè creia que no la creuria. I que es temia que no podria tornar a casa amb la mare i el seu germanastre.Durant el judici, tres psicòlogues han corroborat aquests episodis d'abusos arran de les entrevistes que van tenir amb la menor des que es va activar el protocol. Una d'elles, a més, ha explicat que anteriorment s'havia obert un expedient a la família per uns suposats maltractaments el març del 2015. El padrastre la va pegar amb un cable. En aquell moment, però, encara no havien transcendit els abusos.Pel que fa als pares, amb qui també es va entrevistar, la psicòloga ha subratllat que «li van cridar molt l'atenció tots dos» per allò que li van explicar. Segons ha dit, la mare li va insistir en què era una nena «dolenta», que els estava «perjudicant» i que «renunciava a ella per acabar amb el problema». Pel que fa a ell, va treure importància al fet que l'acusessin d'abusar-ne sexualment i va respondre que «també s'havia dit que era un maltractador».Durant la seva declaració, aquesta psicòloga ha explicat que la menor va estar durant sis mesos fent teràpia pels abusos i que és una nena «amb molta càrrega» per la situació d'abandonament, perquè«la família no li ha fet costat». També alerta que és «molt influenciable» perquè el que vol és «agradar», que l'adopti una nova família i tornar a tenir uns pares. Actualment, la menor es troba en un centre de menors.El processat ha contestat totes les preguntes d'una forma lacònica i ha negat els fets. També ha dit que mai es quedava a soles amb la menor. L'únic que ha admès ha estat haver pegat la nena amb les mans, i no amb un cable, tot dient que també ho va fer amb el fill aquell mateix moment per renyar-los. També ha explicat que la menor no podia accedir a la tablet perquè hi ha una contrasenya.Durant el judici també ha declarat la mare, que ha mantingut que la nena mentia i que confiava plenament en el seu marit. També ha dit que si hagués tingut el mínim indici «ella mateixa hauria anat a denunciar els abusos». A més, també ha fet incís en què la menor havia donat fins a tres versions diferents durant la instrucció del cas. A la seva intervenció, ha insistit en què la filla ja tenia un comportament inapropiat quan vivia a Hondures amb la seva germana. A tall d'exemple, ha explicat que als 6 anys la van avisar que la nena veia material pornogràfic i es petonejava amb nens. Això la va convèncer per portar-la a Salt.Quan la defensa li ha preguntat per què creia que la menor mentia, ella no ha dubtat i ha assegurat que és perquè la seva filla vol perjudicar-lo, trencar la relació i fer realitat la «fantasia» que tenia ja quan va venir a Catalunya pensant-se que podria viure amb el seu pare biològic. Un home que va abandonar-les quan tenia tres mesos i que la seva filla no ha conegut mai. Les psicòlogues que han testificat, però, han assegurat no haver detectat que la jove senti «odi» ni cap «animadversió» envers el processat.La defensa ha subratllat el valor de dues cartes que la menor va escriure a l'àvia i a la mare on deia que els abusos no eren veritat. La nena només ha respost que ningú la va pressionar i que ella el que vol és tornar a estar amb la seva mare i sortir del centre de menors.Durant les conclusions, el ministeri fiscal i l'acusació particular han coincidint en què els abusos havien quedat provats, que donaven plena credibilitat al relat de la menor tal com també havien corroborat les diferents psicòlogues durant el judici. Pel que fa a l'acusat, a qui demanen una pena de 5 anys de presó, consideren que l'home es va «aprofitar» de la situació com a padrastre per «satisfer els seus desitjos sexuals».Per altra banda, també han sol·licitat mesures accessòries, com ara llibertat vigilada durant 5 anys; la inhabilitació per a qualsevol feina relacionada amb menors durant 7 anys i la prohibició de comunicar-se i d'acostar-se a la menor fins a un màxim de 300 metres durant 5 anys. Pel que fa als danys morals, li reclamen el pagament de 3.000 euros.Per la seva banda, la defensa ha sol·licitat l'absolució al considerar que els fets no han quedat provats i que hi ha «moltes incoherències» en el relat de la menor. L'advocat del processat creu que la menor va relatar aquests fets després d'estar sotmesa a una «excessiva pressió» i que s'ho va inventar per buscar una «escapatòria» quan es va descobrir que havia vist imatges pornogràfiques a l'escola.