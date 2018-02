Intercepten un turisme amb excés de càrrega i una nena atrapada entre estris

Els agents van denunciar els fets i la multa podria arribar als 200 euros

Actualitzada 14/02/2018 a les 18:52

La Policia Local de Múrcia ha publicat al seu compte de Twitter la imatge d'un vehicle interceptat per suposar un perill per la seguretat viària, la sorpresa va arribar més tard. Els agents van interceptar un turisme per excés de càrrega, el volum d'aquesta càrrega era tan exagerat que la sorpresa dels agents va ser majúscula quan descobrir que a l'interior hi havia una nena de dos anys atrapada entre estris.Els fets van ocórrer dimarts passat a la Plaza de la Opinión al voltant de les 13.20 hores. La menor es troba bé, ja que la càrrega del vehicle estava ben subjecta i no suposava cap risc. Els agents van denunciar els fets i la multa podria arribar als 200 euros.