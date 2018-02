Holanda aprova una llei que converteix a tots els ciutadans en donants d'òrgans

Els ciutadans holandesos que rebutgin aquesta opció podran manifestar-ho a través d'un document oficial

Actualitzada 14/02/2018 a les 18:00

El Senat holandès ha aprovat una llei per la qual tots els ciutadans holandesos seran donants d'òrgans llevat que demanin de manera explícita el contrari. Aquesta polèmica llei s'ha aprovat dimarts amb 38 vots a favor i 36 en contra. Els ciutadans rebran dues cartes per tal de deixar clara la seva voluntat, les persones que ho rebutgin podran manifestar-ho a través d'aquest document oficial. Aquesta nova normativa entrarà en vigor el dia 1 de juliol de 2020.Els senadors que han votat en contra d'aquesta llei opinen que el govern no té la capacitat per decidir sobre els òrgans dels ciutadans, altres consideren que aquesta nova llei generarà problemes i despeses innecessàries, ja que actualment els donants poden oficialitzar la seva decisió registrant-se com a tal i punt.França va implantar aquest mateix sistema l'any passat i per llei, tots els francesos són donants d'òrgans i teixits, registrant-se al Registre Nacional de Rebuig en cas que aquesta no sigui la seva voluntat.