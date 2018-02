Dos gossos maten 253 ovelles d'una granja de Llobera

Els animals anaven deslligats i l'amo no els tenia controlats

Actualitzada 15/02/2018 a les 19:11

Els Agents Rurals han denunciat el propietari de dos gossos que han entrat al corral d'una granja de Llobera, municipi del Solsonès, i han matat un total de 253 ovelles. Segons ha informat el cos, els animals anaven deslligats i les ovelles haurien mort per asfíxia. Els Agents Rurals recorden que els gossos sempre han d'estar controlats per part del seu propietari, així com també han de portar el xip i han d'estar censats a l'Ajuntament corresponent. A més, també alerten que no evitar la fugida dels animals és una infracció a la Llei de protecció d'animals i pot comportar «greus conseqüències» per a la ramaderia.