La Guàrdia Civil situa Jaume Roures com a integrant del 'comitè executiu' del procés sobiranista

La benemèrita tramet al Suprem un informe que considera que l'empresari actuava com a 'professional expert en comunicació'

Actualitzada 14/02/2018 a les 19:36

La Guàrdia Civil ha fet arribar un informe al Tribunal Suprem que vincula directament l'empresari Jaume roures, propietari de Mediapro, en el procés sobiranista català. Segons l'institut armat, Roures estaria integrat en el denominat 'Comitè executiu' del procés que apareix en el document 'Enfocats' que ha servit de base per a determinar bona art dels investigats per part del jutge Llarena.Segons l'informe, Roures estaria dedicat, dins aquest comitè, a tasques de comunicació, com a professional del sector. Segons la Guàrdia Civil, l'empresari hauria estat un recolzament del Govern català en l'àmbit comunicatiu, amb els seus documentals, que haurien servit per impulsar la mobilització ciutadana del 20 de setembre davant la seu de la conselleria d'Economia, i de l'1 d'octubre, jornada del referèndum.Un dels aspectes que assenyala la benemèrita en el seu informe és que la seu de Mediapro va ser la seu del centre internacional de premsa que la Generalitat va organitzar durant la jornada de votació de l'1-O. El suport de Roures hauria servit, segons la Guàrdia Civil, per difondre el missatge sobiranista «a un públic més gran».De fet, la Guàrdia Civil recorda que Mediapro va produir el vídeo documental sobre l'1-O que es va emetre per TV3 el passat 9 de gener, en el qual, segons l'informe, «s'enalteixen les persones que van ser capaces de fer efectiu el referèndum i es difonen els missatges que interessaven la causa independentista».La intervenció de Roures en el procés i en el 'comitè executiu' es determina a partir de les converses telefòniques enregistrades a Josep Maria Jové, que era el número 2 de Junqueras a Economia.