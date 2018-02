Detingut per agredir sexualment d'una nena discapacitada

Està acusat d'abusar sexualment i en repetides ocasions d'una nena de 13 anys que pateix una minusvalía del 65 per cent

Un home de 48 anys ha estat detingut a Sevilla per la Policia Nacional acusat d'abusar sexualment i en repetides ocasions d'una nena de 13 anys que pateix una minusvalía del 65 per cent.El detingut havia estat condemnat per un delicte de violència de gènere i tenia en vigor una ordre d'allunyament per la qual que no podia aproximar-se a la seva exdona a menys de 300 metres, malgrat això seguia residint al mateix domicili que ella i amb els seus fills, segons ha informat la Policia.El detingut aprofitava que la víctima era amiga del seu fill, amb el qual jugava per les tardes al seu domicili, per presumptament obligar-la a mantenir relacions sexuals.