Detenen un professor acusat d'abusar sexualment d'una alumna durant més de 3 anys

Va arribar a trucar-la més de 3.000 vegades en un any i fins i tot va amenaçar als nois que tenien algun tipus de contacte amb ella

Actualitzada 13/02/2018 a les 18:36

La Guàrdia Civil ha detingut a la província de Màlaga a un professor d'un centre educatiu acusat d'un delicte d'abusos sexuals de manera continuada durant més de tres anys a una menor, alumna del mateix centre i que tenia 12 anys quan van començar els fets. L'autoritat judicial ha decretat el seu ingrés a presó.La investigació es va iniciar després de la denúncia de la mare de la menor la qual va manifestar que la seva filla havia patit abusos sexuals continuats per part del seu tutor, segons ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat. Per aquest motiu, els agents van explorar a la menor i, des del primer moment, van donar credibilitat al seu relat gràcies a la riquesa i amplitud de dades descriptives que va aportar sobre les circumstàncies en les quals es van cometre els abusos, per la qual cosa van començar a practicar les diverses perquisicions i gestions per identificar al docent.De les actuacions practicades es va confirmar la veracitat dels fets denunciats posant de manifest com el citat professor hauria abusat de la confiança de la menor i de la seva superioritat, en el marc de la relació docent-alumna, per aconseguir el seu propòsit criminal durant més de tres anys consecutius.Assetjada amb cartes i trucades, el tutor va sotmetre a la seva alumna a un fort control de les seves activitats, imposant-li una sèrie d'obligacions diàries per saber en tot moment què feia i amb qui es trobava. Durant aquest període de temps la víctima no va explicar el que succeïa a ningú, ni tan sols als seus pares. Tanmateix, quan la menor va prendre veritable consciència de la situació en la qual es trobava, va decidir enfrontar-se al seu agressor i cessar els abusos que estava patint.El professor, que no acceptava el rebuig de la menor, va començar a assetjar-la constantment amb trucades telefòniques, arribant a realitzar més de 3.000 en un any, missatges continus i nombroses cartes d'amor, per impedir el cessament d'aquesta relació, mostrant una gelosia malaltissa i fins i tot arribant a amenaçar a tots aquells nois que tenien algun tipus de contacte amb la víctima. D'aquesta manera, l'assetjament i les amenaces es van estendre també a les xarxes socials de les quals la menor n'era usuària.Després de coordinar les actuacions amb l'autoritat judicial, els agents han detingut al professor i han practicat el registre del seu domicili, on s'han intervingut nombrosos dispositius d'emmagatzematge digital, discs durs i ordinadors, entre altres efectes relacionats amb aquests fets. Al professor se l'acusa dels delictes d'abusos sexuals continuats, assetjament sexual i corrupció de menors, decretant l'autoritat judicial el seu ingrés a la presó incondicional per tals fets.