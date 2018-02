Detenen un home per haver matat apunyalant més de 30 vegades a la seva parella

El presumpte autor de la mort de la seva parella tenia antecedents per violència de gènere amb una altra víctima

La Guàrdia Civil ha detingut durant la matinada d'aquest dimarts a Marbella, un home com a presumpte autor de la mort de la seva parella, el cadàver de la qual va ser trobat al municipi de la Viñuela (Màlaga) la nit d'aquest dilluns amb nombroses punyalades.Fonts de la investigació han assegurat que el cos de la víctima, l'edat de la qual no ha estat precisada, presenta al voltant d'una trentena de punyalades, quelcom que haurà de confirmar l'autòpsia. Fins a la zona es van desplaçar efectius de l'Institut Armat, que es van fer càrrec de la investigació, i de la Policia Local de Viñuela. Personats al lloc, els agents van poder comprovar que es tractava d'un homicidi, ja que el cos presentava gairebé 30 punyalades.Segons va manifestar als agents el fill de la víctima, cap a les 18 hores havia vist sortir del domicili amb el seu vehicle a l'ara detingut, localitzant gotes de sang que arribaven des d'on l'autor tenia aparcat el vehicle fins on es trobava el cos. El delegat del Govern a Andalusia, Antonio Sanz, ha indicat que el presumpte autor de la mort de la seva parella tenia antecedents per violència de gènere amb una altra víctima, si bé en aquest cas no hi havia denúncies prèvies.L'alcalde de la Viñuela, José Juan Jiménez, ha afirmat que la localitat està «commocionada i jo, personalment, aclaparat». «Que passi una cosa d'aquestes tan terrorífica no l'espera ningú», ha lamentat el regidor, al mateix temps que ha assenyalat que la dona era coneguda al poble, un municipi d'uns 2.000 habitants, i que «era fantàstica, d'ell no sabem res; no sabia que la dona tingués una relació».