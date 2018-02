CGT convoca vaga general de 24 hores el 8 de març

La mobilització del sindicat és per a tot l'Estat i se suma a la crida de CCOO i UGT de fer una aturada de 2 hores

13/02/2018 a les 16:19

La CGT ha formalitzat la convocatòria d'una vaga general de 24 hores per al dia 8 de març pròxim per a tot l'estat espanyol i a tots els sectors laborals, segons consta en l'escrit de preavís registrat aquest dimarts davant les oficines del Ministeri d'Ocupació. La convocatòria de la CGT se suma a la crida anunciada el 31 de gener per part de CCOO i UGT d'organitzar una aturada de dues hores a tots els sectors de la societat civil. Les aturades coincideixen en la celebració del Dia Internacional de la Dona Treballadora i té com objectiu general acabar la desigualtat en l'àmbit laboral, econòmic i social de les dones treballadores en relació amb els homes.