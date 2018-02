Una baralla a l'hora del pati destapa la presumpta violació a un menor

Els autors de l'agressió serien, suposadament, un company d'institut i el seu germà d'onze anys

Actualitzada 12/02/2018 a les 18:51

Segons informa el mitjà Diario Sur, la Fiscalia de Menors de Màlaga investiga una denúncia per agressió sexual a un adolescent de 14 anys, amb una discapacitat intel·lectual del 41%. Els autors de l'agressió serien, suposadament, un company d'institut i el seu germà d'onze anys.Els fets van ocórrer a principis d'octubre de l'any passat quan un grup de professors d'un institut malagueny van haver d'intervenir en una baralla entre alumnes a l'hora de l'esbarjo. Pel que sembla, un alumne hauria amenaçat a un altre noi que pateix una discapacitat intel·lectual. En aquell moment, la víctima va ser interrogada pel director del centre per tal que poguessin esclarir els fets, va ser llavors quan el menor va confessar haver estat agredit sexualment per l'altre alumne en una antiga piscina municipal, aliena a l'escola, en aquesta agressió va dir que el germà de l'acusat també hi va participar. També va explicar que no havia dit res anteriorment per «vergonya».Mentre ocorrien aquests fets a la piscina abandonada, un amic de la víctima amagat darrere una porta hauria presenciat l'agressió. La víctima va explicar al director que la trifulga al pati havia ocorregut perquè els dos suposats agressors l'amenaçaven perquè canviés la història i digués que l'havien agredit perquè l'amic de la víctima (el testimoni amagat darrere una porta) els havia obligat.El director del centre es va entrevistar amb el suposat agressor qui va negar els fets i va assenyalar a l'amic de la víctima com el responsable. Finalment el responsable del centre va parlar amb aquest amic, que va donar la mateixa versió que la víctima, donant detalls que ampliarien la presumpta agressió.El centre va activar el protocol de maltractament escolar i es va posar en contacte amb la policia. A partir d'allí, el Grup de Menors de la Policia Nacional s'ha fet càrrec del succés.