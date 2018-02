Troben un cadell de tigre de bengala en un paquet de 'correu urgent'

L'animal va ser traslladat a un centre veterinari per ser examinat, cal recordar que es tracta d'un animal en perill d'extinció

Actualitzada 12/02/2018 a les 18:35

La Policia Federal de Mèxic ha denunciat a través de Facebook que va trobar un cadell de tigre de bengala, d'uns dos mesos, dins un contenidor de plàstic, preparat per enviar. Segons relata el cos, el felí havia estat etiquetat com a 'correu urgent' des de l'estat occidental de Jalisco, direcció a l'estat central de Querétaro. Un gos de l'oficina de correus va trobar l'animal, deshidratat i amb signes clars d'haver estat sedat abans de ser enviat.L'animal va ser traslladat a un centre veterinari per ser examinat, cal recordar que el tigre de bengala és un animal en perill d'extinció.