El PP demana que no es prorrogui la concessió de l'Estat a les autopistes que vencen entre 2018 i 2021

Entre elles els trams de l’AP-7 Tarragona-València, Montmeló-La Jonquera, Barcelona-Tarragona i Montmeló-El Popiol

Actualitzada 13/02/2018 a les 14:31

El grup parlamentari del PP ha registrat aquest dimarts una esmena a una iniciativa de Podem sobre autopistes on els populars reclamen que no es renovi la concessió de vuit trams de peatge que vencen entre 2018 i 2021. Dels vuit, quatre es troben en territori català, tots de l’AP-7. Són el Tarragona-València (que expira el 31 de desembre del 2019), el Montmeló-La Jonquera (31 d’agost del 2021), el Barcelona-Tarragona (31 d’agost del 2021) i el Montmeló-El Papiol (31 d’agost de 2021). L’esmena defensa «no ampliar els períodes de cap concessió de les autopistes de peatge a mesura que vagin assolint el final del període concessional», i afegeix que un cop no renovades aquestes concessions «es decidirà la forma d’explotació de la manera que millor convingui a l’interès general». L’esmena dels populars busca un acord sobre la iniciativa de Podem, que també defensa la no renovació de les concessions i que obtindrà el suport del Grup Socialista i del PNB. En tot cas, la iniciativa és una proposició no de llei, i per tant no és d'obligat compliment per part del govern espanyol.El portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Rafael Hernando, ha volgut deixar clar que aquesta recuperació de la gestió de les autopistes no té perquè implicar que passin a ser gratuïtes. «Això no està determinat, només vol dir que l’Estat assumeix el control i el Ministeri de Foment determinarà com resol la qüestió».La iniciativa del PP també emplaça el govern espanyol a «mantenir al sector públic» les nou autopistes que han fet fallida, i «articular mesures per minimitzar l’impacte i l’afectació» que el rescat «pot produir sobre els ciutadans i el conjunt de la societat», garantint alhora «la seva disponibilitat per als qui desitgin utilitzar-les» i «evitant que es puguin produir situacions similars en el futur».