Condemnat a 54 anys de presó per violar a 4 germans menors d'edat

Totes les víctimes tenien edats compreses entre els cinc i onze anys

Actualitzada 12/02/2018 a les 17:33

La Secció Quarta de l'Audiència Provincial de Sevilla ha condemnat a L.F.M.A. nascut l'any 1985, a 54 anys i tres mesos de presó per agredir sexualment a quatre germans menors d'edat i abusar d'una cinquena germana també menor, totes les víctimes amb edats compreses entre els cinc i onze anys, en un poble de la província de Sevilla.En la sentència del passat 5 de febrer, el tribunal condemna a l'acusat a 14 anys de presó per un delicte continuat d'agressió sexual amb accés carnal per la víctima menor de 13 anys; a 13 anys i sis mesos de presó per un altre delicte continuat d'agressió sexual amb accés carnal per la víctima menor de 13 anys, i a sengles penes de dotze anys de presó per dos delictes del mateix tipus, també dos anys per un delicte d'abús sexual a víctima menor de 13 anys i a nou mesos de presó per un delicte d'exhibició de pornografia a menors.D'aquesta manera l'Audiència imposa a l'acusat la prohibició d'aproximar-se a menys de 300 metres als menors en qualsevol lloc en què es trobin, així com d'acostar-se a igual distància del seu domicili i centre d'estudi, i la prohibició d'establir amb ells contacte escrit, verbal o visual per qualsevol mitjà de comunicació, informàtic o telemàtic, ambdues prohibicions són de 25 anys que es computaran a partir del 19 d'octubre de 2012.També condemna a l'acusat a indemnitzar a les cinc víctimes amb un total de 88.000 euros, tot això a conseqüència d'uns fets que es van produir durant la Setmana Santa de 2012 o en dates pròximes.