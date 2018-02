Una sàtira amb un tanc del 155 al Canaval de Montblanc aixeca ampolles a les xarxes

En la desfilada, es va poder veure un tanc de considerables dimensions on es podia llegir 155

Actualitzada 12/02/2018 a les 13:50

Si a Cadis una chirigota talla el cap al President Puigdemont és humor, però si a Montblanc una colla de carnaval parodia la Legión és un "acto secesionista." Que us moqui la iaia. — Roberto F (@rfernsan) February 11, 2018

Montblanc va celebrar el carnestoltes aquest cap de setmana aportant un punt satíric i reivindicatiu en el context polític actual. Al voltant de mig centenar de joves van desfilar vestits de legionaris a Montblanc parodiant la processó del Crist de la Buena Muerte de Mena. El grup de joves va desfilar pels carrers de la localitat amb un tanc per fer sàtira de l'article 155 i la política de l'Estat cap a Catalunya.D'aquests joves alguns portaven llaços grocs en les seves vestimentes, reivindicant l'alliberament dels polítics presos catalans. En la desfilada, es va poder veure un tanc de considerables dimensions on es podia llegir 155. Fins i tot, portaven una cabra de peluix. Posteriorment, el grup va fer fent castells al ritme del grup Zoo a la festa que va tenir lloc a la rua, afirmant que eren els minyons de la serra.Aquesta sàtira ha estat recollida per alguns mitjans espanyols com l'ABC on llencen la pregunta de si «el vídeo s'ha llançat a les xarxes socials amb el dubte de si era una mofa o un acte més de Carnestoltes». La polèmica es va estendre a les xarxes socials i el vídeo ha esdevingut viral.