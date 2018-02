Una dona de 83 anys s'enfronta a 6 anys de presó per matar el seu fill per compassió

El fill era cec, sord, mut, minusvàlid mental i tenia una evident falta de mobilitat, per la qual cosa va voler posar fi a la vida de tots dos perquè ni un ni l'altre suposessin una càrrega per a ningú

Actualitzada 09/02/2018 a les 19:22

María Luisa ja no podia més. Amb 83 anys no se sentia amb forces per seguir cuidant del seu fill, de 64 anys, cec, sord i mut, i minusvàlid mental i una evident falta de mobilitat, per la qual cosa va voler posar fi a la vida de tots dos perquè ni un ni l'altre suposessin una càrrega per a ningú.Fa més de dos anys que va ocórrer i María Luisa, que va sobreviure al compost que havia preparat pels dos a base de pastilles, haurà de reviure aquests moments divendres vinent davant un jurat popular que l'escoltarà en el judici contra ella que se celebrarà a l'Audiència Provincial de Madrid. Assessorada per la seva advocada, aquesta anciana ha eludit parlar amb la premsa abans de la vista oral, en la qual, en principi, el fiscal demanarà sis anys de presó i internament psiquiàtric.A finals de novembre de 2015 María Luisa, resident a la localitat madrilenya de Torres de la Albereda i amb un altre fill de llavors 59 anys i també amb una discapacitat física parcial, va decidir posar fi al seu patiment i al del seu fill. Per això, va acumular durant dies fins a 16 paquets de diversos medicaments, desde Ibuprofeno fins a Tramadol o Urbason, i els va triturar junts. «Amb les seves facultats volitives i cognitives greument afectades, a causa de l'empitjorament del seu estat de salut a conseqüència de la seva avançada edat», com reconeix el Ministeri Públic en les seves conclusions provisionals, l'anciana va prendre aquesta fatal decisió. Perquè, a més, ja no tenia la fortalesa física que li havia permès dedicar-se durant dècades les cures constants que requeria el seu fill.Tampoc volia que els seus altres fills assumissin aquesta càrrega quan ella morís. I per tot això, va abocar el triturat de les pastilles en sengles gots de cristall. Primer va beure el seu fill. Després ella. Es van tombar als llits del dormitori i els va trobar una filla de l'anciana, inconscients per intoxicació.Tots dos van ser evacuats pels serveis d'emergència a l'hospital Príncep d'Astúries d'Alcalá d'Henares. El fill va morir l'endemà com a conseqüència de l'hemorràgia cerebral que li va causar la ingesta dels medicaments. María Luisa va sobreviure. La Fiscalia acusa l'anciana d'un delicte d'assassinat amb traïdoria amb l'agreujant de parentiu, encara que li aplica l'exempció incompleta d'alteració psíquica i no demana responsabilitat civil en haver renunciat a ella expressament els perjudicats.