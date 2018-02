Ja se saben les cançons de la gala especial d'OT

Es repetiran les actuacions més emblemàtiques del programa

Actualitzada 09/02/2018 a les 20:40

La setmana passada els fans d'OT van rebre una gran notícia i és que Televisón Española i Gestmusic estaven preparant una gala especial. Aquesta posarà el punt i final a una edició que s'ha convertit en un fenomen social i mediàtic.A la nova gala hi haurà actuacions en solitari de les tres finalistes: Amaia, amb Shake it out; Aitana, amb Issues i Míriam amb What about us.Però també hi haurà duets: Aitana i Cepeda interpretaran No puedo vivir sin tí', Míriam i Agoney Running, Ana i Mimi Don't you worry about a thing, Alfred i Marina Don't dream it's over, Amaia i Roi Shape of you i la cançó que anirà a Eurovisió, Tu canción amb Amaia i Alfred.Tots els concursants cantaran també diversos temes junts com Camina, La revolución sexual i A quién le importa.A la gala es repassaran els millors moments i les millors actuacions de l'edició d'OT. En aquesta estaran tots els concursants del programa per celebrar una gran festa d'acomiadament.