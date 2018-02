Directius d'OXFAM van contractar prostitutes després del terratrèmol d'Haití

Algunes fonts asseguren haver vist filmacions d'aquestes suposades festes descrites com a «orgies de Calígula»

Actualitzada 09/02/2018 a les 18:44

La prostitució és il·legal a Haití, on l'edat mínima per mantenir sexe consentit és de 18 anys

L'ONG britànica Oxfam s'ha vist embolicada en un escàndol en destapar-se que directius i cooperants de l'organització van contractar prostitutes a Haití, poc després del terratrèmol que va devastar el país l'any 2010, segons revela una investigació del diari britànic 'The Times'.En resposta a aquestes acusacions, l'organització, fundada a Oxford, Anglaterra, l'any 1942 i que rep prop de 300 milions de lliures (338 milions d'euros) de fons públics l'any al Regne Unit, va admetre divendres en un comunicat que el comportament dels seus treballadors va ser «completament inacceptable».Un portaveu de l'ONG va negar, no obstant això, que s'intentés ocultar els fets i va subratllar que es va dur a terme una investigació interna l'any 2011 per «tallar de soca-rel» aquests comportaments i «prendre mesures contra aquells que van estar involucrats».Un document intern al qual ha tingut accés 'The Times' revela que Oxfam va acceptar la dimissió de tres homes i va acomiadar-ne a quatre més en el marc d'una investigació sobre «explotació sexual, descàrregues de pornografia, abusos de poder i intimidacions».Un dels homes que va abandonar el seu càrrec sense rebre cap acció disciplinària va ser el director de l'ONG a Haití, Roland van Hauwermeiren, que segons el diari va admetre haver mantingut trobades amb prostitutes en una «vila» llogada per ell per l'organització humanitària. Malgrat aquesta confessió, la directora executiva d'Oxfam en aquell moment, Barbara Stocking, va oferir al cooperant belga una «sortida per fases i digna», en lloc d'acomiadar-lo, per evitar «implicacions potencialment serioses» per la reputació de l'ONG, segons desvela 'The Times'.L'informe confidencial que detalla les perquisicions internes de l'organització humanitària subratlla que existia una «cultura de la impunitat» entre el personal destinat a Haití i adverteix que podria haver-hi menors d'edat entre les dones que van patir explotació sexual per part dels cooperants. «No es pot descartar que alguna de les prostitutes fos menor d'edat», assenyala aquest document, però el comunicat que va divulgar divendres passat l'organització subratlla que aquestes suposicions «no van ser provades».La investigació de 'The Times' recull que diverses fonts «coneixedores del cas» sospitaven que algunes d'aquelles noies eren menors d'edat, mentre que una d'aquestes fonts va relatar com els cooperants convidaven a grups de joves prostitutes a «festes» Al seu allotjament. Va assegurar, a més a més, haver vist filmacions d'aquestes suposades festes que va descriure com a «orgies de Calígula» amb dones que vestien samarretes d'Oxfam.Pagar per tenir relacions sexuals va, d'aquesta manera, en contra del codi de conducta de la mateixa organització humanitària i de les normes de Nacions Unides per als cooperants. Segons 'The Times', un portaveu de l'ONG va afirmar que van decidir no informar sobre el comportament dels seus treballadors a les autoritats del país perquè «era extremadament improbable que es prengués cap acció».El setembre de 2011, l'organització va fer públic que alguns dels seus treballadors havien abandonat els seus llocs després d'una investigació sobre conducta inadequada. En aquell anunci, va detallar que els problemes no estaven relacionats amb un frau econòmic, però no va especificar que tinguessin a veure amb assumptes sexuals, segons el diari britànic.Un portaveu de l'organització va assegurar divendres que investigació interna va portar a l'ONG a establir un equip dedicat a evitar casos similars i va obrir un canal per rebre acusacions de forma confidencial.