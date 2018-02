Multa de 480 euros per substituir la cara de Crist per la seva a Instagram

Va penjar un muntatge fotogràfic del Cristo de la Amargura, el rostre de la imatge religiosa va ser substituït pel de l'acusat

El jutjat penal número 1 de Jaén ha condemnat a D.C.D., de 24 anys, al pagament d'una multa de 480 euros com a autor d'un delicte contra els sentiments religiosos per pujar a Instagram un muntatge fotogràfic del Cristo de la Amargura, popularment conegut a la Setmana Santa de Jaén com El Despojado. En aquest muntatge el rostre de la imatge religiosa va ser substituït pel de l'acusat.La sentència, segons han informat fonts judicials, ha estat dictada oralment aquest dimecres quan l'acusat ha reconegut durant el judici la seva culpabilitat i ha acceptat el pagament d'una multa de vuit mesos a dos euros diaris, la qual cosa suposa un total de 480 euros. La seva conformitat davant el tribunal ha portat a rebaixar la petició inicial de pena del Ministeri Fiscal que sol·licitava la imposició d'una multa de 2.160 euros, substituïble per 180 dies de presó en cas d'impagament.Els fets es remunten l'abril de 2017 quan el jove va pujar a Instagram una foto de El Despojado, de la Hermandad de la Amargura, en el qual el rostre original havia estat substituït pel seu, inclòs el pírcing del nas.La confraria li va demanar en diverses ocasions que retirés la imatge i com que no van obtenir cap resultat van acabar per portar el cas als tribunals. Segons va recollir la Fiscalia en el seu escrit de qualificació provisional el muntatge va resultar ser una «vergonyosa manipulació del rostre de la imatge», la qual cosa que evidenciava un «manifest menyspreu i mofa cap a la confraria amb propòsit d'ofendre».