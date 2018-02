Detingut per empènyer la seva exparella des d'un tercer pis davant la seva filla menor

El sospitós va fugir perseguit per la seva filla, moment en el qual una veïna va sortir de casa, es va quedar amb la nena i va alertar al 091

Actualitzada 09/02/2018 a les 17:50

La Policia Nacional ha detingut aquest divendres a un home com a presumpte autor dels delictes d'homicidi en grau de temptativa, trencament de condemna, violació de domicili i reclamació judicial, després que durant la nit de dijous empenyés a la seva parella des d'un tercer pis en presència de la seva filla menor d'edat.Els fets van tenir lloc a Sagunt, València, l'acusat de 34 anys va ser detingut a Benifaraig, a 25 quilòmetres del lloc del succés. L'acusat tenia una ordre d'allunyament, comunicació i prohibició d'entrar a la localitat de Sagunt.Al voltant de les 21 hores de dijous, quan agents realitzaven tasques de prevenció, van ser alertats per la sala del 091 que una dona s'havia precipitat d'un tercer pis. Agents de la Policia Nacional i de la Policia Local es van personar al carrer del domicili, i en un habitatge de la primera planta de l'edifici van trobar la víctima.Pel que sembla, moments abans que arribés la policia, la víctima es disposava a sortir de casa per treure a passejar els gossos, quan va ser abordada per l'acusat que la va empènyer des de la finestra. La víctima va caure des d'una tercera alçada al primer pes, aconseguint amortir la caiguda lleument, explica la policia. El sospitós va fugir perseguit per la seva filla, moment en el qual una veïna va sortir de casa, es va quedar amb la nena i va alertar al 091.Quan els agents van arribar la víctima estava conscient, presentava una ferida a la part posterior del crani, va ser immobilitzada pels bombers i atesa pels professionals sanitaris, que la van traslladar a un centre sanitari.El sospitós ha passat a disposició judicial.