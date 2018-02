Moren dos nadons en l'incendi d'una casa a Ontinyent

El pare dels menors ha estat ingressat per cremades amb pronòstic reservat

Dos nadons de 10 mesos han mort aquest divendres en l'incendi d'un domicili d'Ontinyent, a la comarca valenciana de la Vall d'Albaida. El pare dels menors ha estat ingressat per cremades amb pronòstic reservat, segons informen fonts policials i sanitàries.Fonts de bombers han informat que de moment no s'han precisat les causes del sinistre, que s'ha produït al voltant de les 15 hores en un immoble situat al camí de la Moneda, una zona aïllada. Quan els bombers s'han personat al lloc dels fets, el foc ja s'havia propagat per tota l'estructura i no han pogut evitar que la casa quedés totalment destruïda. En l'extinció del foc hi ha intervingut una unitat del parc de bombers d'Ontinyent, Alzira i Xàtiva. A causa de la intensitat de les flames, l'equipament dels bombers també s'ha vist afectat per l'incendi.A conseqüència de la deflagració han mort els dos nadons, bessons, mentre els pares han estat traslladats a un centre sanitari.El pare dels nadons ha manifestat que abans de les 15 hores havia sortit de l'habitatge per tallar llenya. En aquell moment, segons el seu relat, ha vist com es produïa una explosió, l'origen de la qual no ha pogut determinar.