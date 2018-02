Detingut un monitor d'una escola catòlica per agredir sexualment una alumna de 4 anys

L'escola pertany al Regnum Christi, el moviment de l'Església catòlica que té com a missió l'extensió del «regne de Crist» en la societat

Actualitzada 09/02/2018 a les 17:32

Els Mossos d'Esquadra han detingut un monitor de l'escola catòlica concertada Reial Monestir Santa Isabel de Barcelona, que pertany a la Congregació dels Legionaris de Crist, acusat d'agredir sexualment a una alumna de quatre anys del centre, del qual ja ha estat apartat.Segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat fonts de la investigació, el monitor, que ha quedat en llibertat amb càrrecs després de comparèixer davant el titular del Jutjat d'instrucció número 25 de Barcelona, va ser arrestat dilluns passat, després d'una denúncia interposada a comissaria per la mare de la víctima, que va aportar un comunicat mèdic.El monitor detingut estava contractat per l'empresa que presta el servei de menjador de l'escola del Reial Monestir Santa Isabel, que forma part d'una xarxa d'escoles dedicades a l'ensenyament, educació i evangelització de nens i joves.Segons han informat fonts del centre, el monitor de menjador i de l'hora de l'esbarjo ha estat apartat del col·legi per un presumpte «tracte inadequat de caràcter sexual» a una de les seves alumnes, denunciat per una de les famílies del centre. L'escola va ser informada dissabte passat 3 de febrer, per una de les famílies, que un dels fills menors d'edat «hauria rebut tractes inadequats de caràcter sexual» per part d'una persona externa, «empleada de l'empresa que des de l'any 2011 presta serveis de monitor per a menjador i pati», segons les fonts d'aquest col·legi catòlic.Davant la denúncia, el centre va activar el Protocol d'ambients segurs i actuació immediata, que va consistir a informar dels fets a l'empresa que presta serveis, apartar al monitor del centre, alertar a la Generalitat —mitjançant un avís que van efectuar dijous— i enviar una circular a tota la comunitat educativa en la qual s'informa del succeït. En la circular, es detalla a les famílies que el monitor «comptava amb el preceptiu certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual» i que va deixar de prestar serveis al centre educatiu després de la denúncia presentada dilluns passat dia 5 per la família davant els Mossos d'Esquadra. El mateix dilluns el denunciat va passar a disposició judicial i el dimarts dia 6 va ser posat en llibertat provisional, mentre es tramita la instrucció de la causa.En la carta, signada pel director de l'escola, que compta amb més de 1.300 alumnes, s'afirma que «l'activació del protocol i una comunicació clara són imprescindibles per generar la cultura necessària per a la màxima protecció dels nostres menors i persones vulnerables». L'escola pertany al Regnum Christi, el moviment de l'Església catòlica que té com a missió l'extensió del «regne de Crist» en la societat, promovent l'experiència d'«una trobada personal amb l'amor de Déu», segons publicita la seva pàgina web. Aquest col·legi concertat treballa en estreta col·laboració amb els bisbes, l'Església local i els seus programes pastorals.