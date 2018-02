Arxiven les diligències del cas de la violació d'un nen de 9 anys pels seus companys d'escola

La «pressió mediàtica desproporcionada» que s'està produint ha rebut les crítiques de la presidenta de la Junta d'Andalusia

La Fiscalia de Menors ha arxivat les diligències del cas del nen de 9 anys presumptament violat per companys de col·legi de la Sierra de Jaén, en ser els agressors no imputables per ser menors de 14 anys, han informat fonts de la Fiscalia Superior d'Andalusia. La Fiscalia ha traslladat el cas a la Junta d'Andalusia, que des de les conselleries afectades, atenció al menor i assumptes socials investiguen l'ocorregut i hauran de decidir les mesures necessàries.Institucions com la Junta d'Andalusia i el Defensor del Poble i del Menor han fet una crida a la prudència i responsabilitat dels mitjans de comunicació davant la gran pressió que estan exercint sobre els menors implicats i les seves famílies. El Govern andalús ha estat el més actiu a l'hora de reclamar «cautela i respecte» per garantir la protecció i intimitat dels menors, tant de la presumpta víctima, un nen de 9 anys, com dels suposats agressors, quatre companys d'entre 12 i 14 anys d'un col·legi de la comarca de Cazorla.La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha aprofitat una visita a la Línea de la Concepción per demanar als mitjans de comunicació «respecte» a la família del menor i ha lamentat la «pressió mediàtica desproporcionada» que s'està produint a les portes del domicili de la família. Díaz ha recordat que dijous passats va demanar «respecte, perquè és un menor» però divendres «lamentablement» ha constatat que «aquest respecte no s'està donant a la família».«Entenc que cal informar i és important que hi hagi transparència, però depèn de com es tracti una notícia l'impacte sobre la família serà un o un altre, i avui aquesta família se sent malament», ha indicat la presidenta. Ha fet una crida a la «sensibilitat» i la «humanitat» dels mitjans de comunicació, atès que «hi ha un assetjament important a les portes de la casa, en un municipi petit».La presidenta ha dit que el primer és «protegir les dades del menor» i ha aprofundit que «després, cal aplicar tota la contundència per saber què ha passat, i la Fiscalia de Menors i la Delegació del Govern han d'arribar fins al final».En aquest sentit, el Defensor del Poble andalús i del Menor, Jesús Maeztu, ha advertit que el fet que els menors no siguin imputables «no vol dir que els agressors se'n vagin 'de rositas'». «Quan hi hagi certesa de qui són els autors han d'entrar en un programa de reeducació d'abusos sexuals i cal establir si les famílies han d'entrar-hi també. Fer-los entrar al Codi Penal els convertiria en carn de presó», ha subratllat. Maeztu ha rebutjat endurir la llei del Menor per a casos com aquest i ha advocat per un programa de reeducació per evitar els abusos sexuals.Pel que fa al paper dels mitjans de comunicació, Maeztu els ha demanat un comportament responsable per protegir la intimitat dels menors i les seves famílies, i ha esgrimit que les institucions que investiguen el cas «necessiten un espai de silenci».En aquesta mateixa línia s'han expressat les conselleries andaluses de Polítiques Socials i d'Educació, que han demanat protecció pels menors, especialment l'agredit per evitar que se'l victimitzi doblement amb la pressió social i mediàtica.La consellera de Polítiques Socials, María José Sánchez Rubio, ha considerat convenient que el menor i el seu entorn recuperin la normalitat, que el nen pugui tornar a classe i que «no senti que, a més de la violència sexual», sofreix la pressió social.A la necessitat de la reeducació s'ha referit també el jutge de Menors de Granada Emilio Calataiud, qui ha demanat que es deixi treballar a la justícia i ha apostat per una major educació i autoritat com a forma de combatre en el futur aquests delictes.El titular del Jutjat de Menors 1 de Granada, conegut per les seves sentències exemplaritzants, ha sol·licitat a més que no es facin «espectacles» i ha considerat necessari «deixar clar» que es tracta d'un fet «molt poc habitual» i que els col·legis són segurs. «Quan hi ha nens de 12 anys que només estan pensant en el sexe i a violar en lloc de jugar a policies i lladres és que ens hem equivocat en tot», ha indicat el jutge.Calataiud ha assegurat que cal deixar «que els nens siguin nens» i no empènyer-los a ser «adults prematurs», al mateix temps que ha recordat que hi ha molts menors que han vist pornografia, que està «a un clic dels seus telèfons intel·ligents» en una societat del «tot val per vendre».