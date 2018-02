Una anciana amb demència senil mata al seu marit en donar-li una tassa de detergent

Les primeres investigacions apunten al fet que per una distracció la dona li va posar detergent en comptes de cafè

Actualitzada 08/02/2018 a les 18:29

Un home de 87 anys va morir dimarts passat a la nit a Madrid després d'ingerir una tassa de detergent, pensant que era cafè, que li havia preparat la seva dona, una anciana de 82 anys amb demència senil, segons ha informat un portaveu de la Prefectura Superior de la Policia de Madrid.Els fets van ocórrer dilluns a la tarda al domicili de la parella, situat al districte d'Usera. Les primeres investigacions apunten al fet que per una distracció la dona li va posar detergent en comptes de cafè al seu marit i aquest se'l va prendre. Una assistent social que es trobava a la casa va ser la que va avisar als serveis d'emergències. Es trobava realitzant les tasques de la casa després que el matrimoni d'ancians esmorzés, i es va adonar del succeït després de sentir les queixes de l'octogenari, segons ha detallat aquest dijous el diari El Mundo.Al lloc va acudir una ambulància, que va portar a l'home amb un fort enverinament a l'hospital 12 de Octubre, on va morir hores després. El centre va avisar a la Policia, que es va desplaçar al lloc dels fets per recaptar proves del detergent utilitzat i parlar amb l'esposa, que no ha estat detinguda.