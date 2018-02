Decreta que es deixin de vendre els lots fabricats a partir del juliol del 2017 per la seva possible contaminació

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) ha ordenat el cessament de la comercialització i la immobilització cautelar dels lots fabricats a partir de juliol de 2017 del producte cosmètic +B.O emulsió hidratant pH 5 per la seva possible contaminació.Es tracta d’una mesura de precaució perquè aquestes unitats no puguin ser utilitzades ja que l’Aemps ha tingut coneixement de la possible presència de 'Burkholderia cepacia' als lots fabricats del cosmètic a partir d’aquesta data.Aquest bacteri, segons l’agència, té un baix potencial infecciós en persones sanes, encara que pot presentar riscos per a persones amb problemes de salut o en circumstàncies especials.L’Aemps ha obert una investigació, en coordinació amb la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària de la Generalitat de Catalunya.Per això, i fins que finalitzi, l’agència ha instat a l’empresa fabricant, Telic, S.A.U., al cessament de la comercialització del producte, que ha de quedar immobilitzat cautelarment als establiments o centres en els quals es trobi, pel que no s’ha de vendre o distribuir, ni ha de ser utilitzat.Les mesures adoptades han estat comunicades a les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes, al Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics i al sistema espanyol de Vigilància Epidemiològica.Aquest no és el primer cop que dit producte es retira pels seus possibles efecteus nocius. L'any 2007 també es va ordenar la retirada i prohibició dels productes produïts a partir del setembre del 2006 en haver-se detectat contaminació pel mateix microorganisme 'Burkholderia Cepacea' en diversos lots.