Què fer aquest cap de setmana?

La Baixada del Pajaritu de Tarragona és un dels actes que destaquem aquest dissabte i diumege de Carnaval

Actualitzada 09/02/2018 a les 13:18

Aquest cap de setmana és celebra la Festa de Carnaval. A tots els municipis i a diversos barris, hi ha rues de lluïment per divertir-se i gaudir de la festa. Són molts els actes programats. Des del Diari Més en destaquem alguns i fem una proposta d'altres activitats de lleure i familiars.A Tarragona, aquest divendres a les 18:30hores, als voltants del Mercat de Tarragona, tindrà lloc una Pasarel·la de Disfresses per nens de tres a tretze anys. Les associacions de comerciants proposen aquesta activitat familiar i divertida. I a partir de les set del vespre, tindrà lloc un taller pintacares i màscares infantils a l’escola de Ball Escola de Ball Nou Ritme de Tarragona.L’Associació d’Amics de la Colla Jove tornarà a organitzar la Baixada del Pajaritu . Es tracta d’una baixada d’andròmines, que se celebra aquest dissabte dia 10 de febrer. Es tracta d’un acte festiu, multitudinari, reivindicatiu i lúdic que l’A.A. de la Colla Jove organitza per segon any consecutiu. La Baixada del Pajaritu es farà per la baixada Pescateria i c. Cós del Bou. Mentre que la tornada a la plaça del Rei canvia i es farà per la baixada Misericòrida i el c. Cuirateries. Tot plegat començarà a les 9:30h del matí, a la plaça del Rei, on es farà la recepció d’andròmines. A les 11h, els primers pajaritus estrenaran la Baixada Pescateria per on, fins les 12h, desfilaran tots els participants. El lliurament de premis serà a les 12:30h.Dissabte, hi haurà també a Tarragona un esmorzar popular amb coca i xocolata al Centre Cívic Sant Pere i Sant Pau des de les 11:30 i fins les 12:30hores.També dissabte, l’arribada de les carrosses de la Rua de Tarragona será a partir de dos quarts de cinc de la tarda. La nit vindrà amenitzada amb la Revetlla de Carnaval amb grups i artistas com La Pegatina, Crispetes, Dijeila o Chico Malo Dj.Serà a la Tarraco Arena Plaça a partir de les 23:30 hores de la nit.A Reus, dissabte será el dia de lluïment i de festa. La rua recorrerà la ciutat de 16.00 a 18.00 h, al passeig de Misericòrdia, plaça de la Pastoreta, passeig de Prim, carrer del Camí de Riudoms, carrer de l’Escorxador, carrer del Dr. Frias, passeig de Sunyer i plaça del Nen de les Oques; plantada de carrosses. De 18.00 a 21.30 h, al llarg de la plaça de la Pastoreta, passeig de Prim, passeig de Sunyer, plaça del Nen de les Oques, passeig de Sunyer, carrer del Dr. Frias, carrer de l’Escorxador, carrer del Camí de Riudoms, passeig de Prim, plaça de la Pastoreta i passeig de Misericòrdia; gran Rua de Lluïment amb totes les colles participants, presidida pel Rei Carnestoltes i la Reina. A les 23.00 h, a la plaça del Mercadal, tindrà lloc una festa amb DJ, per continuar a les 24.00 h amb el gran Ball de Disfresses a càrrec de la banda de versions 7DRock, música, festa i diversió assegurada.A Vila-seca, demà dissabte, també tindrà lloc la rua de Carnaval que comptarà amb la participació de 1.747 persones repartides en 19 colles. A les 18.32 hores hi haurà la concentració de carretel·les al carrer de Sir Esteve. La rua continuarà pels carrers Tarragona, Tenor Josep Forasté, Josep Anselm Clavé, Requet de Fèlix, Tarragona, rambla de Catalunya, Vic, Verge de la Pineda, Ferrers, Sant Antoni, Font i acabarà a l’avinguda de Francesc Macià.A Altafulla, aquest 10 de febrer a les 21:30hores, la rua començarà a la plaça Portalada i anirà pels carrers del poble fins a la Violeta, on tindrà lloc el Ball de Carnaval amb el DJ Gabriel, que s'allargarà fins a la matinada. I diumenge, més Carnaval a partir de les 17:30 hores quan grans i petits, des de la plaça Portalada fins a la plaça del Pou, es farà la guerra del confeti i l'espectacle infantil i familiar de carnaval Confetti Express.A Valls, Torredembarra, El Vendrell, el Morell, Cambrils, Montblanc, La Canonja i molts més llocs del Camp de Tarragona hi ha previstos actes de Carnaval per fer de la disbauxa i la diversió la tònica del cap de setmana. Tanmateix, a banda, hi ha moltes altres propostes. Així per exemple, dissabte a Valls, a partir de les 11:30 hores hi ha Visita Guiada. Valls, terra de calçots. Més informació a turisme@valls.cat o 977 612 530.A Tarragona, també en dissabte, de 11:30 a 12:30 hores, els petits a partir de 6 anys, podrán gaudir de l'Hora del conte a la Biblioteca Pública de Tarragona amb l'Imma Pujol. Les inscripcions poden realizar-se a la Sala Infantil de la Biblioteca.A Tarragona, Queen Forever es representarà a Tarragona el proper 10 de febrer. El concert se celebrarà en el Palau de Congressos, a les 20:00 hores. Els fans de Queen podran gaudir de 2 hores de concert amb les cançons de l'emblemàtica banda britànica; un espectacle de llum i so que impactarà.A Tarragona, el diumenge a les 12:00hores al Teatre Magatzem, tindrà lloc una obra de teatre infantil clàssica:. Es tracta de l’adaptació musical del gran clàssic per a tota la família de la mà de la Companyia Veus-Veus amb personatges de sempre i cançons en directe: vine a viure la fascinant història de Mowgly a la selva. Més informació aquí El Convent de les Arts d’Alcover projectarà La llamada aquest diumenge, 11 de febrer, a les 7 de la tarda, una comèdia musical sota la direcció de Javier Calvo i Javier Ambrossi i amb els intèrprets Macarena García, Anna Castillo, Belén Cuesta, Gracia Olayo i Richard Collins Moore. Aquesta pel·lícula està inclosa en el Cicle Gaudí, el circuit de cinema català nascut amb l’objectiu de conquerir nous públics per a la producció catalana, de consum minoritari a casa nostra.