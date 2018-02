Jutgen un educador per abusar de tres nens mentre els feia de cangur

Els infants tenien 3, 5 i 9 anys quan es va destapar el cas l'any 2015 i des d'aleshores l'acusat està en presó provisional

L'Audiència de Girona ha jutjat un educador infantil que s'enfronta a 30 anys de presó per abusar de tres nens a Llívia, Cerdanya, mentre els feia de cangur. Quan es va destapar el cas, a mitjans del 2015, els infants tenien 3, 5 i 9 anys. Aquests dos últims són germans i feia setmanes que coneixien el processat, Albert S., perquè anava a casa seva a fer classes de repàs. El fiscal sosté que un dia, tornant de la piscina, l'acusat els hi va posar un vídeo pornogràfic, els va fer tocaments i els va arribar a posar un pal de plàstic a l'anus. A més de la presó, el fiscal reclama que Albert S. hagi de pagar una indemnització de 16.000 euros. Quan els abusos van transcendir, l'acusat anava com a independent a la llista d'ERC a les municipals per Puigcerdà, on ocupava el número 12 de la candidatura.El cas que s'ha jutjat a l'Audiència de Girona es va destapar el maig del 2015. Va ser llavors quan els pares dels dos germans de 5 i 9 anys van denunciar l'educador infantil davant dels Mossos d'Esquadra. La policia va detenir Albert S. i, des d'aleshores, es troba ingressat en presó provisional.Després de la seva detenció, ERC el va apartar de la llista de manera fulminant. Ara, Albert S. s'enfronta a una pena global de 30 anys de presó. A més dels dos germans, el fiscal l'acusa d'haver abusat d'un altre nen, també de Llívia, que només tenia 3 anys.Durant el judici, els nens han declarat a porta tancada. La mare dels dos germans ha explicat, però, que Albert S. els feia classes de repàs des del mes de febrer i que mai s'havia quedat sol amb ells. Però el dia 8 de maig, com que els nens tenien festa a l'escola i ella havia d'anar a treballar, va demanar a l'acusat que li fes de cangur.Tot i que aquell dia la mare es va negar a què Albert S. portés els nens a la piscina, al final el processat se les va enginyar per fer-ho. Segons la mare, per poder-los «veure despullats». A partir d'aquí, la dona ha relatat davant el tribunal allò que li van explicar els seus fills.Segons ha dit, quan van tornar a casa, l'acusat els va posar un vídeo pornogràfic i va abusar sexualment dels dos germans. Entre d'altres, els hi va fer massatges a les parts íntimes i els hi va introduir un pal de plàstic per l'anus.Pel què fa al nen de 3 anys, el seu pare ha relatat que l'educador els havia fet de cangur unes quatre o cinc vegades durant un mes. I que va ser quan el seu fill li va demanar si llepar les parts íntimes estava «mal fet» quan van saltar-los les alarmes.Les psicòlogues que van entrevistar-se amb els menors han dit que el relat dels abusos que feien els dos germans de 5 i 9 anys era creïble. I que tot i que entre una i altra visita el relat podria tenia algunes diferències, això no l'invalidava (perquè depenent del moment, els nens tenien més frescos uns records que d'altres).Pel què fa a l'infant de 3 anys, però, les perits no han estat tan categòriques. Han qualificat el seu relat com a «indeterminat» (sobretot, tenint en compte l'edat prematura del nen).D'altra banda, la defensa d'Albert S. ha aportat un psicòleg de part que ha definit l'acusat com una persona «ansiosa», «depressiva» i amb un trastorn de la personalitat que el portava a actuar per impuls i no poder-se reprimir. També ha dit que, com que quan era petit l'acusat havia patit assetjament a l'escola, això feia que tingués un «bloqueig emocional».El processat, per la seva banda, ha declarat al final del judici. I només ha respost les preguntes de la seva advocada. Albert S. ha dit que, tot i que durant la instrucció del cas havia admès els abusos, ho va fer coaccionat perquè li havien dit que, si ho feia, se li imposaria la pena «mínima».Durant la seva declaració, l'acusat també ha explicat que mentre feia classes de repàs als dos germans, sempre hi havia un adult a la casa. Per últim, ha precisat que si algun cop tenia un dia «d'estrès», l'endemà no recordava «res» del què havia fet.El fiscal demana que es condemni Albert S. a 30 anys de presó per tres delictes d'abús sexual i dos més d'agressió sexual amb penetració. Tots ells, a menor de 13 anys. A més, pel què fa als dos germans de 5 i 9 anys, el ministeri públic aplica al processat una agreujant d'abús de confiança (perquè feia mesos que coneixia els dos nens, ja que els donava classes de repàs).En matèria de responsabilitat civil, l'acusació pública sol·licita que l'educador pagui una indemnització de 16.000 euros. La defensa, per la seva banda, demana l'absolució. De manera alternativa, però, en cas que se'l condemni, sol·licita al tribunal que tingui en compte tres atenuants: dilacions indegudes, alteració psíquica i reparació del dany (perquè dels 250 euros mensuals que l'acusat guanya a la presó, en destina 100 a cobrir possibles indemnitzacions).El cas, que s'ha jutjat a la Secció Tercera de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.