Ciutadans vol que el Congrés analitzi l'actuació dels Mossos als atemptats de La Rambla i Cambrils

Actualitzada 09/02/2018 a les 17:10

El grup parlamentari de Ciutadans al Congrés dels Diputats ha registrat aquest divendres una proposició no de Llei que proposa la creació d’una comissió d’investigació sobre els atemptats dels dies 17 i 18 d’agost a La Rambla de Barcelona i Cambrils. Malgrat que el grup parlamentari sosté que l’actuació de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat «va ser exemplar» i demana que la comissió reconegui la tasca de totes les policies, l'exposició de motius sosté que es van produir «errors de coordinació» i hi ha «dubtes» sobre «les comunicacions i avisos que la intel·ligència d’EEUU va fer arribar al govern de la Generalitat» i sobre el nivell de coordinació entre les policies espanyoles i els Mossos. En aquest sentit, Ciutadans assegura que s’han donat a conèixer informacions «preocupants» sobre l’intent de destruir proves sobre aquestes comunicacions per part dels Mossos, i «l’opinió pública té l’aspiració legítima de saber si el procés independentista de Catalunya ha pogut afectar negativament la coordinació entre cossos i la gestió de la lluita antiterrorista».Segons la formació d’Albert Rivera, la comissió també hauria d’esclarir el paper de imam Es Satty i «el fet que estigués prèviament fitxat i controlat per les forces de seguretat», i també el paper dels Mossos a la casa d’Alcanar, on «malgrat l’advertència de la jutgessa del Jutjat d’Amposta que va trobar indicis de que s’hi podrien estar duent a terme activitats terroristes no es va seguir una investigació que permetés impedir els atemptats de La Rambla el dia següent».