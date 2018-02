Un menor intenta matar amb una destral a la parella de la seva mare mentre dormia

Quan va ser detingut va admetre els fets i va atribuir la seva actitud a la «gelosia cap a la parella de la seva mare»

Actualitzada 07/02/2018 a les 17:55

Agents de la Guàrdia Civil han detingut a un menor per, presumptament, intentar matar amb una destral i un bat de beisbol a la parella de la seva mare mentre dormia. Els fets van ocórrer a la localitat valenciana de Benigànim, segons ha informat l'institut armat en un comunicat. La víctima va patir diverses lesions, sobretot, al cap. El menor va admetre els fets i els va atribuir a la «gelosia» que sentia vers aquesta persona.Els agents van tenir coneixement el passat 4 de febrer d'un intent d'agressió a un home per part del fill menor d'edat de la seva dona a Benigànim. Per això, es va iniciar una investigació per part de la Guàrdia Civil per esclarir els fets que es va saldar amb la detenció del menor, el mateix matí del dia de l'intent d'homicidi.D'acord amb el testimoniatge de la dona, la víctima es trobava dormint quan el menor va anar fins a la cuina a buscar una destral i va començar a colpejar a la seva parella al cap i, posteriorment, amb un bat de beisbol per tot el cos, amb el que li va generar nombroses lesions greus.El menor quan va ser detingut va admetre els fets en tot moment i va atribuir la seva actitud a la «gelosia cap a la parella de la seva mare». La víctima va ser traslladada al centre sanitari de la localitat i, més tard, a causa de la gravetat de les lesions a l'hospital de Xàtiva, no perilla la seva vida. Les diligències han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.