Un conductor dóna positiu en totes les drogues en un control d'estupefaents

Va donar positiu en cocaïna, opiacis, amfetamines, metamfetamines i THC, totes les drogues que detecta el test

Actualitzada 07/02/2018 a les 18:39

Un conductor de 42 anys, veí de Vigo, ha donat positiu en totes les drogues que detecta el test de Trànsit després de ser interceptat en un control de la Guàrdia Civil als voltants del polígon industrial d'O Campiño, Pontevedra. Segons ha informat l'institut armat, l'home va ser sorprès al volant durant un control preparat per evitar que es produeixin a la zona carreres il·legals de cotxes i exhibicions de conduccions temeràries.En ser sotmès a la prova d'estupefaents, va donar positiu en cocaïna, opiacis, amfetamines, metamfetamines i THC. Els agents de la Guàrdia Civil han presentat una denúncia contra ell per una infracció molt greu de la Llei de seguretat viària, castigada amb una sanció de 1.000 euros i la retirada de sis punts del permís de conduir.A més de la sanció administrativa, el conductor haurà d'afrontar un procés penal com a autor d'un delicte contra la seguretat viària, per la qual cosa s'enfrontarà a una condemna de tres a sis mesos de presó, una multa de sis a dotze mesos o treballs en benefici de la comunitat de 30 a 90 dies i la retirada del permís de conduir per un màxim de quatre anys.