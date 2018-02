L'ONU reclama a Espanya que protegeixi els menors dels «efectes perjudicials de la tauromàquia»

El Comitè dels Drets del Nen vol prohibir l'entrada a les corrides als menors de 18 anys així com també que es facin toreros

L'ONU ha reclamat a Espanya que protegeixi els menors d'edat dels «efectes perjudicials» de les corrides de toros. En un informe de seguiment dels drets dels infants elaborat per les Nacions Unides, es recomana «prohibir la participació dels nens de menys de 18 anys com a toreros o com a espectadors en els esdeveniments de tauromàquia». La recomanació s'inclou en el punt 25 de l'informe, elaborat pel Comitè dels Drets del Nen, aprovat en la seva sessió 77ena, el 2 de febrer. A més de protegir els nens dels efectes nocius dels toros, l'informe també insta l'Estat espanyol a fer més en educació i en la protecció de menors, amb recomanacions com la de combatre «els estereotips de gènere» dels llibres de text o el currículum escolar, o fomentar que tots els menors tinguin un accés igualitari als llibres, el transport o el menjador escolar que no deixi en situació de desavantatge els nens de famílies desfavorides.A més, l'informe també mostra la preocupació de l'ONU pels «elevats nivells de violència» i el «tracte inadequat» que reben els menors immigrants o refugiats en els centres on són ingressats, així com les «denuncies per la prostitució de noies» i la manca d'accés a l'educació.El Comitè dels Drets del Nen també critica Espanya pels 'retorns en calent' de menors que busquen protecció internacional a les ciutats de Ceuta i Melilla, i que són retornats automàticament cap a l'Àfrica «sense les garanties necessàries».