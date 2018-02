L'enganxen després de mesos sense pagar la pensió als seus fills i moure's en Ferrari

Vivia en una casa de 600 metres quadrats i utilitzava una Visa Oro, amb la qual va arribar a gastar més de 4.000 en mariscades

El Jutjat de lo Penal Número 3 de Vigo ha condemnat un home a pagar 4.000 euros de pensió alimentària als seus dos fills menors, la meitat en període de vacances i 49.500 a la seva exdona per la pensió compensatòria. A part, seguirà pagant 2.000 euros per cada fill, la meitat dels quals els abona a l'escola privada dels menors, també abonarà les quotes impagades a l'escola durant l'últim any i mig, i haurà de pagar una multa de 1.620 euros per abandonament familiar.L'acusat és un empresari gallec que ha al·legat al jutjat que la seva empresa ha entrat a concurs i per aquest motiu va travessar una mala època pel que fa als diners. Tot i això, la jutgessa considera provat que l'home seguia mantenint un alt nivell de vida. Això mateix va denunciar la seva exdona, qui ha assegurat que el seu exmarit passejava amb un Ferrari i vivia en una casa de 600 metres quadrats, de fet, utilitzava una targeta Visa Oro i va arribar a gastar més de 4.000 en mariscades.