Els policies nacionals desplegats a Reus per l'1-O afirmen que van passar por

Els agents del Cos Nacional de Policia allotjats a Reus en l'operatiu policial desplegat de forma extraordinària a Catalunya pel referèndum de l'1-O han dencunciat davant la titular del jutjat nombre 3 de Reus que van sentir por i que «van sentir-se vexats» segons recull avui el diari La Vanguardia i el programa 8 al dia que ha tingut accés a les seves declaracions.Els policies nacionals van declar al jutjat «la inacció dels Mossos d'Esquadra a l'hora de protegir-los i la violència de les protestes dels veïns». Els policies allotjats en la localitat tarragonina a l'octubre van denunciar davant la jutge Alexandrina Aránzazu Peris Martinez que van ser víctimes d'un autèntic «setge violent» que fins i tot els va fer témer per la seva integritat. A la seva declaració davant la jutge, relaten que el que va passar a Reus no ho havien viscut en cap altre lloc. «Em vaig sentir ofès, deixat, humiliat, impotent, frustrat... i aquell dia vaig sentir molt temor per la meva integritat física», explica un dels agents.També asseguren que els escopien en la façana, els cridaven assassins i els cantaven l'habitual «fora els forces d’ocupació» segons recull el diari La Vanguardia. Denuncien que la gent que passava pel carrer amb el cotxe es parava a insultar-nos cridant-nos «fills de puta» o pallassos i després seguia.Davant la jutge, els policies afirmen que se sentien desprotegits pels Mossos. «Eren quatre o cinc policies catalans davant de mil persones... Poc podien evitar. No se'ns recolzava amb mesures de seguretat», denuncien. A més, expliquen en les declaracions que el programa 8 al dia ha accedit, que durant una de les mobilitzacions es van haver d'atrinxerar en la entreplanta de l'hotel, on es van vestir amb tota la equipación de defensa perquè temien que els manifestants entressin a l'interior. Des d'allí, diuen, sentien com copejaven els cristalls de forma violenta. Reconeixen que van sofrir per la seva integritat física. «Amb els mitjans que teníem a la nostra disposició, teníem les de perdre» apunten.El dispositiu desplegat a Reus per l'operació Copèrnic ho formaven un centenar de policies, la majoria de Sevilla, que s'allotjaven a l'Hotel Gaudí. Alguns agents eren de la Brigada d'Informació, uns altres de la Judicial i també hi havia membres de les UIP, els antidisturbis. La seva estada va ser més o menys plàcida fins a l'1 d'octubre.