Els plans de pensions es podran recuperar en complir-se 10 anys d'aportacions

Ho aprovarà el Consell de Ministres d'aquest divendres, on també es concretarà una rebaixa de les comissions que els estalviadors paguen a les entitats gestores

Actualitzada 08/02/2018 a les 17:23

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha anunciat aquest dijous en un dinar informatiu l’aprovació per part del Consell de Ministres de divendres d’un reial decret que «permetrà a les persones que estalviïn en plans i fons de pensions recuperar tot i part del que han estalviat a partir dels 10 anys de l’aportació». A més d’aquesta mesura, segons el president espanyol, «es rebaixaran molt sensiblement les comissions que els estalviadors paguen a les entitats gestores». Segons Rajoy, malgrat que «a Espanya el sistema de pensions públic està garantit per l’Estat» cal «seguir acordant entre totes les forces polítiques mesures per a la seva estabilitat i millora» que són «compatibles amb la iniciativa privada de l’estalvi».El president espanyol ha recordat que els plans de pensions privats existeixen a l’Estat des de fa 30 anys i «complementen, que no substitueixen, el model de pensions públiques». Ha destacat que el Pacte de Toledo anima a reforçar els sistemes complementaris d’estalvi i que avui en dia ja hi ha 8 milions de persones que tenen plans de pensions amb un estalvi acumulat de 106.000 milions d’euros.Malgrat aquest fet, segons Rajoy, les estadístiques de la OCDE apunten que els espanyols destinen «menys que els ciutadans d’altres països avançats als plans i fons de pensions», i ocupa en aquesta matèria el lloc 21, per darrere de Portugal.En aquest sentit, ha apuntat la mesura de poder recuperar els diners als 10 anys «intenta incentivar aquest estalvi, apel·la a la responsabilitat individual i dona més llibertat i més garanties a l’estalviador».