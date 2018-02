Un lladre lliga al vàter de casa seva a una dona mentre li desvalisa el pis

La dona va ser alliberada hores després quan va arribar el seu marit a casa després de treballar

Actualitzada 06/02/2018 a les 17:40

La Policia Nacional investiga el robatori que va patir una dona de 44 anys al seu domicili de barri valencià La Petxina. Segons explica la víctima, dilluns passat al voltant de les 12.30 hores un home armat va entrar a casa seva, se'l va trobar al passadís on a punta de canó la va amenaçar i li va dir que li donés tots els objectes de valor que tenia.Quan el lladre va localitzar una guardiola infantil amb quasi 600 euros dins, va portar la víctima al lavabo, la va lligar al vàter i la va tancar des de fora per evitar que demanés ajuda.Quan el marit de la víctima va arribar de treballar, passades les 14.30 hores, va alliberar a la seva dona i va alertar al 112 del succés. La Policia Nacional ha iniciat una investigació i ha inspeccionat el domicili per trobar empremtes del lladre.