Un home quasi mor devorat viu per la mala costum de petar-se els artells

Actualitzada 06/02/2018 a les 18:40

ATENCIÓ LES SEGÜENTS IMATGES PODEN FERIR LA SENSIBILITAT DELS NOSTRES LECTORS

Antoine Boylston de 31 anys tenia la mala costum de petar-se els artells i dits de la mà, un dia mentre treballava a Lexington, Kentucky, Estats Units, es va obrir una petita ferida que tenia en un dit. Segons informa Boylston al mitjà Metro, al principi pensava que s'havia trencat el dit petit de la mà pel dolor que sentia, més tard, va haver de personar-se a l'hospital.Quan Boylston va arribar al centre mèdic tenia la mà dreta unflada i se li havia enfosquit la pell. Els metges el van haver d'intervenir d'urgència, li van realitzar una biòpsia que va confirmar que tenia bacteris mortals a la mà que li devoraven la pell.Segons els metges que el van atendre, la mala costum que tenia de petar-se els artells va desencadenar en una infecció, agreujada per una petita ferida tancada que ja tenia a la mà. Per sort, Boylston va ser operat d'urgència, els metges van haver d'obrir-li el braç del colze fins al dit per poder aturar la fasciïtis necrosant a la mà dreta.