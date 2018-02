Un grup d'isards atrapats a la neu és rescatatat per uns esquiadors

Van utilitzar una estratègia per poder ajudar-los a tornar al seu hàbitat

Un grup d'isards va quedar atrapat a causa de la gran quantitat de neu caiguda a Andorra. Un grup d'esquiadors va aconseguir rescatar a la família d'isards formada per cinc indivius traçant amb els esquís una ruta de sortida fins al bosc. Els esquiadors aconsegueixen guiar-los perquè puguin arribar als arbres i rependre el seu camí en el seu hàbitat natura. El vídeo que corre per internet ha estat compartit pel portal digital Forum.ad.Els isards és un tipus de cabra salvatge, originari del centre i sud d'Europa i Àsia Menor. Present en algunes cadenes muntanyoses d'Europa però també als Països Catalans, ja que es pot trobar als Pirineus i a Andorra. Els isards són animals socials que es mouen en petits grups a la recerca de pastures de muntanya. Aquests grups estan formats només per mascles (que també poden ser solitaris) o només per femelles i les seves cries, els quals només es reuneixen durant l'època de zel.