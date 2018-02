Hisenda llança una aplicació mòbil per fer la declararió de la renda «amb un sol clic»

Podrà utilitzar-se a partir del 4 d'abril i beneficiarà a aquells que no necessitin aportar informació addicional a l'esborrany

L'Agència Tributària llançarà una aplicació mòbil que permetrà consultar i presentar «amb un únic clic» les declaracions de la renda que no necessitin modificació, rebre missatges personalitzats o conèixer l'estat de la tramitació.La nova aplicació és una de les novetats de la campanya de la renda 2017 presentada aquest dimecres juntament amb l'avançament d'alguns serveis que, per exemple, permetran consultar les dades fiscals el 15 de març, setmanes abans de l'inici oficial de la campanya.Les declaracions de la renda podran presentar-se aquest any a partir del 4 d'abril —per internet o telèfon, per a l'atenció presencial és necessari esperar fins al 10 de maig— i fins al 2 de juliol —una data que s'avança al 27 de juny en el cas de domiciliacions.No obstant això, determinats serveis s'avancen per primera vegada al 15 de març amb l'objectiu d'agilitar la pròpia campanya, una de les grans tendències al costat de la reducció de l'atenció presencial.En la campanya del passat any, el 88% de les declaracions es van presentar per internet i el 52%, en els dos primers mesos de la campanya, la qual cosa agilita les devolucions.Entre els serveis que estaran disponibles, el 15 de març figura la pròpia aplicació, en la qual es podrà consultar el nombre de referència, les dades fiscals, rebre missatges i gestionar la declaració de fins a vint contribuents diferents.També permetrà, a partir del 4 d'abril, presentar les declaracions que no necessitin informació addicional —uns 4,85 milions, segons els càlculs de l'Agència Tributària—, mentre que les que precisin modificacions hauran de tramitar-se a través del programa Renda Web, encara que podran confirmar-se per ambdues vies.A més, aquest any es reforça l'assistència telefònica, el denominat pla 'El truquem', pel qual el contribuent pot concertar una cita perquè l'Agència Tributària el truqui per realitzar la declaració.Aquest tipus d'assistència telefònica, que va arrencar el passat any com a programa pilot, es configura en aquesta campanya com una via pròpia, que començarà a funcionar amb l'arrencada de la campanya el dia 4 d'abril.Una altra de les novetats és que, des del 15 de març, tots els contribuents podran accedir a les seves dades fiscals —tant en l'aplicació com a la pàgina web de l'Agència— per treballar amb ells o sol·licitar el nombre de referència, al mateix temps que començaran els enviaments postals.En aquest sentit, aquest any se suprimeix l'enviament d'esborranys per correu postal —el passat any només es van confirmar 727 d'aquests documents—, encara que es manté l'enviament postal de dades fiscals.