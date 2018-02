El PNV planteja una «relació bilateral» amb l'Estat de «naturalesa confederal»

Tots els grups han fet les seves propostes de base per reformar l'Estatut d'Autonomia

Actualitzada 07/02/2018 a les 17:15

El PNV ha proposat un Nou Estatus Polític per a Euskadi per aconseguir una relació «bilateral» amb l'Estat de «naturalesa confederal», que tant el PSE-EE com el PP rebutgen i que inclús els populars veuen que «desborda» la Constitució.La ponència del Parlament Basc creada per analitzar l'actualització de l'autogovern ha mantingut avui una reunió a Vitòria on els grups han plantejat les seves propostes de base per reformar l'Estatut d'Autonomia, l'únic de totes les comunitats que no ha estat reformat.Fins ara només es coneixia el document d'EH Bildu, on proposa un nou estatus polític que doni a Euskadi més competències, limiti les de l'Estat i sigui votat per la ciutadania basca.Avui el PNV ha presentat el seu plantejament de Nou Estatus Polític que «formalitzi una nova forma de vinculació amb l'Estat espanyol», articulada amb «exclusiva a través dels drets històrics que reconeix i empara la disposició addicional primera de la Constitució» i que formalitzi una «relació singular i bilateral basada en el pacte» ambdues parts.El text articulat que proposa el PNV seria «la formulació juridicopositiva d'un exercici pactat de dret democràtic de la ciutadania basca a decidir la seva estructura política i el seu règim de convivència».La coalició reclama «el reconeixement al dret a decidir» i un procediment concret i eficaç per a la seva «materialització efectiva».La ponència, que es tornarà a reunir el 21 de febrer, ha encarregat a la seva coordinadora, Jone Berriozabal (PNV), l'elaboració d'un document amb les coincidències i els dissens dels partits per a posteriorment prosseguir el debat, previ a encarregar a uns experts la redacció d'un text articulat de nou estatut.