El jugador del Tottenham, Dele Alli, protagonitza l'escàndol sexual de l'any a Anglaterra

Actualitzada 06/02/2018 a les 18:09

El jugador del Tottenham Dele Alli, equip londinenc que milita a la Premiere League, s'ha convertit en el protagonista de l'escàndol sexual de l'any a Anglaterra. A les xarxes socials s'ha filtrat un vídeo de 12 segons on apareix el jugador practicant sexe oral amb una dona (a la qual no se la reconeix) mentre uns amics l'ovacionen.Segons ha informat el mitjà britànic The Sun, el jugador ha posat la conta en mans dels seus advocats.