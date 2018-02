Detingut per colpejar una dona a Sants i fer-la caure a les vies quan arribava el tren

El conductor del comboi va frenar a temps per no atropellar la víctima

06/02/2018

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte passat un home que va donar un fort cop de puny a la cara d'una dona a l'estació de Sants i la va fer caure a les vies just quan arribava el tren, segons han confirmat fonts policials. El conductor del comboi va veure la dona i va poder frenar a temps per evitar atropellar-la. Policies de la Brigada Mòbil (BRIMO) dels Mossos, en col·laboració amb agents de seguretat privada, van detenir l'home, de 28 anys, nacionalitat espanyola i veí de Barcelona. Se li atribueix un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La dona va ser atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i va ser traslladada a l'hospital per contusions. Una discussió al vestíbul de l'estació va precedir l'atac a l'andana, segons fonts policials.De moment no ha transcendit si l'home i la dona tenien algun tipus de vincle o relació o bé no es coneixien. La Unitat d'Investigació de l'Àrea de Seguretat del Transport Metropolità dels Mossos d'Esquadra es va fer càrrec del cas, que compta amb les imatges gravades per les càmeres de seguretat i diversos testimonis que van presenciar l'atac, que va tenir lloc dissabte al migdia.