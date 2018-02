Un menor de 14 anys mata d'una punyalada al cor al seu germà de 19

Els agents han trobat la mare dels dos menors intentant reanimar al seu fill

Actualitzada 05/02/2018 a les 18:02

Un noi de 19 anys ha mort d'una punyalada al cor propinada, presumptament, pel seu germà de 14 anys, qui el va atacar amb un ganivet de cuina al seu domicili del barri de La Florida, Alacant. Fonts de la investigació han informat que el succés s'ha produït al voltant de les 13 hores en un habitatge situat al número 37 del carrer Antares, en el transcurs d'una forta discussió entre els dos germans, tots dos espanyols.Una veïna ha alertat al 091 del que ocorria i quan la primera patrulla ha arribat, els agents de la Policia Nacional han vist sortir corrent del portal al menor de 14 anys. En ser retingut, ha confessat als policies que havia mantingut una discussió amb el seu germà i que li havia clavat un ganivet de cuina a l'alçada del cor.Els agents han entrat al domicili on han trobat la mare dels dos menors intentant reanimar al seu fill de 19 anys, tasques a les quals s'hi han sumat els agents, que no han pogut fer res per salvar-li la vida. Minuts després ha arribat una ambulància del Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU), que ha confirmat la mort.El menor d'edat arrestat ha estat traslladat a la comissaria provincial de la Policia Nacional d'Alacant, on ha quedat sota custòdia.