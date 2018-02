Un home manté els seus 8 fills segrestats des de fa 10 anys per «protegir-los de la societat»

Devnozashvili adverteix que si algú intenta treure-li els fills «correrà la sang, la meva o la dels meus fills, però no se'n sortiran amb la seva»

Un home de Geòrgia impedeix des de fa gairebé una dècada als seus vuit fills sortir al carrer per «protegir-los de la mala influència de la societat», segons han informat aquest dilluns mitjans locals. «Els faig homes jo mateix, els ensenyo el que considero necessari, no els fa falta ni Química ni Física», va dir l'home als periodistes, congregats davant l'entrada de casa.La localitat on Amirán Devnozashvili manté segrestats als seus vuit fills (tres nens i cinc nenes entre set i 21 anys) es troba a 320 quilòmetres al nord-oest de la capital de Geòrgia, a la província de Ratxa-Lechkhumi i Kvemo Svaneti. «Els meus fills saben coses importants com, per exemple, que fumar és dolent», ha indicat Devnozashvili, sense deixar que els mitjans de comunicació treguin el cap al pati de la seva llar, l'únic lloc on des de 2010 surten a passejar els seus vuit fills.La privació de llibertat dels nens ha provocat fortes crítiques de treballadors socials i veïns de la localitat, que no obstant això no han aconseguit influir en la situació.Tampoc va donar resultat alguna l'ordre judicial emesa per un tribunal de la zona. Devnozashvili adverteix que si algú intenta treure-li els fills «correrà la sang». «Arribaré fins al final, vessaré la sang, sigui meva o la dels meus fills, però no se'n sortiran amb la seva» amenaça l'home. La Policia de moment rebutja comentar el conflicte, adduint que es tracta d'un tema «delicat i sensible».