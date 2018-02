Santamaría insisteix que l'Estat no aixecarà el 155 fins que «Catalunya tingui un Govern»

La vicepresidenta es pregunta «què o qui hi ha tan important que impedeix» que els catalans tinguin un executiu «dins la llei»

Actualitzada 06/02/2018 a les 17:08

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha insistit aquest dimarts que la intervenció i les mesures derivades de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució no s’aixecaran fins que Catalunya tingui un Govern. En una resposta al senador de Podem Oscar Guardingo, Santamaría ha fonamentat el seu rebuig a avançar la fi del 155 en el «compliment de la llei, dels mandats del Senat i dels acords parlamentaris que s’hi van prendre». «Al Senat es va decidir que el 155 estaria vigent fins a constituir un nou Govern a Catalunya. Amb tot el respecte al Parlament, que és a qui correspon això, a Catalunya no hi ha un nou Govern i els catalans mereixen que es gestionin els serveis públics i l’administració, que és el que està fent el govern», ha dit. Amb tot, ha instat Guardingo a «preguntar-se què hi ha a Catalunya o qui hi ha que es fa tant l’important a Catalunya que impedeix que la comunitat autònoma tingui un Govern dins la llei».