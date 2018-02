La fiscal ha considerat com a «esperable però trista» la no declaració de la noia i ha recordat que la mare no va voler denunciar els fets

Actualitzada 05/02/2018 a les 18:38

Cap d'ells declara

Part de la instrucció, anul·lada

Silenci familiar

L'Audiència de Girona ha jutjat un jove de la Bisbal d'Empordà que s'enfronta a 13 anys de presó per haver violat la seva germana. Segons recull l'escrit d'acusació, els fets van tenir lloc a principis d'abril del 2014 en un pis de l'avinguda Les Voltes, on vivia la família (que és d'origen hondureny). Abans d'agredir sexualment la seva germana, de només 13 anys, la fiscal sosté que el processat ja portava mesos insinuant-se-li. Durant el judici a l'Audiència de Girona, els dos germans s'han negat a declarar. L'advocat de la defensa, Jordi Colomer, ha aconseguit però que el tribunal anul·lés la declaració de l'adolescent i l'exploració que se li va fer durant la instrucció (aquelles en què incriminava directament el seu germà). Colomer també ha dirigit les sospites cap a un altre familiar, que sí que ha declarat al judici, i que ha admès haver enviat cartes amb contingut obscè a l'adolescent.L'agressió sexual que ha arribat aquest dilluns a judici hauria tingut lloc en un pis de l'avinguda de Les Voltes de la Bisbal d'Empordà. Segons l'escrit de la fiscal, abans d'arribar a violar la seva germana, el processat li hauria demanat de tenir contactes sexuals en cinc ocasions des del desembre del 2013. I en totes elles, la menor s'hi va negar repetidament.El ministeri públic situa l'agressió sexual a principis d'abril del 2014. Al seu escrit, el fiscal sosté que l'acusat va portar la germana fins a la seva habitació «amb agressivitat» i agafant-la per l'espatlla. Un cop allà, la va llançar damunt del llit, la va despullar i la va penetrar durant cinc minuts, fins que va sonar el timbre del domicili.El fiscal imputa al germà un delicte d'agressió sexual. Li demana 13 anys de presó i que se'n passi 8 més en llibertat vigilada. A més, sol·licita que indemnitzi l'adolescent amb 6.000 euros i que no pugui apropar-s'hi a menys de 200 metres ni comunicar-s'hi durant un termini de 18 anys.Durant el judici, cap dels dos germans –ni l'acusat ni la suposada víctima- han declarat. També s'han acollit al seu dret a no fer-ho tota la resta de familiars excepte dos. Un d'ells és el cunyat de la mare i, per tant, oncle dels dos germans. Cap a ell és on la defensa ha dirigit les seves sospites. L'altre familiar és una tieta, que també viu al mateix bloc.L'oncle, que té més de 50 anys, ha reconegut ser l'autor de dues cartes enviades a la noia amb insinuacions sexuals on li deia, entre d'altres, que li «volia llepar tot». Durant el judici, aquest testimoni ha assegurat que les va escriure per pressió de la noia, que volia tenir cartes d'aquest contingut.D'altra banda, pel què fa al processat, aquest testimoni ha explicat com, durant una visita al domicili, va escoltar com el germà li deia a la menor que s'afanyés a fer-li una fel·lació abans no tornés algú a casa. Tot i això, l'oncle ha admès que l'acusat no va amenaçar en cap moment la seva germana perquè actués com ell volia.L'advocat de la defensa, Jordi Colomer Constanseu, creu que d'haver-se produït, aquest comentari seria «socialment reprovable», però en cap cas constitutiu de delicte.Per la seva banda, la tieta que viu al mateix bloc ha assenyalat que la noia deia que patia assetjament per part d'un familiar, però que «canviava» el nom cada cop que li preguntava. Aquesta tieta, amb qui ara viu la víctima, va ser qui va trobar les cartes del cunyat de la mare i les va lliurar a la policia.A banda d'assenyalar l'altre familiar, la defensa també ha aconseguit que el tribunal anul·lés part de la instrucció del cas. Per una banda, la declaració judicial (perquè allà no se la va informar que, si volia, podria no declarar en contra del seu germà). I per l'altra, l'exploració que se li va fer a la menor, perquè algunes de les respostes que va donar durant l'examen estaven massa dirigides per la jutgessa.L'advocat també creu que les cartes de proposicions sexuals del testimoni s'haurien d'haver investigat més durant la instrucció ja que considera que van ser el desencadenant de la denúncia. El president del tribunal però ha assenyalat que, en tot cas, caldria una denúncia contra aquest home per obrir un nou cas al respecte.El silenci de la família s'ha mantingut durant tota la instrucció. Així ho han admès dues psicòlogues que van tractar amb la víctima mentre s'investigava el cas. La mare hauria començat col·laborant però la filla hauria confessat que la «pressionava» perquè no expliqués «res» i deixés el tractament de «psicoteràpia», segons han dit davant el jutjat.La noia va acabar deixant aquest tractament tot i que, després de declarar davant el jutge, va tornar a demanar hora però mai s'hi va acabar presentant. Aquesta pressió de la seva mare seria el motiu pel qual, segons les psicòlogues, no hauria declarat durant el judici d'aquest dilluns.Durant l'exploració, la noia no hauria «parat de plorar» i mostrava una «ambivalència» de sentiments entre «una agressió sexual d'un germà amb qui es portava bé» i «el sentiment de culpa» que ella tenia. La noia estava «bloquejada» i «malament» mentre va durar l'exploració, segons el testimoni de les psicòlogues durant el judici.La defensa creu que les acusacions de pressions familiars per enterrar el cas no han quedat provades. De la seva banda, la fiscal ha considerat com a «esperable però trista» la no declaració de la noia i ha recordat que la mare no va voler denunciar els fets. Uns fets que, a més, està «convençuda» que van anar com relata al seu escrit.