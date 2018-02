Retiren del mercat uns formatges d'ovella per un cas de meningitis

Aquests productes han estat distribuïts a les comunitats autònomes de Catalunya, País Basc i Madrid

L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) ha retirat tots els lots de formatge de llet crua d'ovella Gutizia, el de pasta tendra de Txuria i el Beltza, fabricats per l'empresa basca Ohian Txiki Koop. Aquests han estat retirats després que es conegues un afectat per meningitis a Madrid a causa d'una intoxicació.L'afectat, que evoluciona favorablement, va patir una intoxicació alimentària per la bacteria Listeria monocytogenes associada a aquest tipus de formatge. Els productes implicats han estat distribuïts a les comunitats autònomes de Catalunya, País Basc i Madrid.